排球》「阿非」陳菀婷沒打亞運頗失落 可能改當老師或教練

陳菀婷（右）。（記者梁偉銘攝）

〔記者梁偉銘／台北報導〕亞瑟士舉辦的排球錦標賽下月熱鬧開打，2017台北世大運一戰成名的寶島女排名將「阿非」陳菀婷，週四中午應邀出席記者會宣傳造勢活動，她坦承未入選今夏雅加達亞運培訓隊頗感失落，17年選手生涯可能提前結束，未來則考慮當老師或教練。

陳菀婷自16歲就披上國家隊戰袍，台北世大運更是全隊倚重的「重砲」和隊長，如今沒在亞運培訓名單，讓她萌生退意，也著手規劃退役後生涯第二春，「第一時間當然很失望，但另方面也鬆口氣，因為大賽總是一個接著一個來，這個空檔正好讓我專心思考，下一步該怎麼走。」「阿非」已參加教師會考，預定4月中旬放榜，萬一沒考上，可能退而求其次選擇當專任教練。

陳菀婷（右2）。（記者梁偉銘攝）

去年陳菀婷在世大運的帥氣扣殺身影，吸引許多粉絲進場加油，企排聯賽效力中國人纖的她，看到上週企排挑戰賽首度賣票，也有2500多名球迷進場觀賽，更令她相當開心，「或許世大運熱潮延續吧，真的謝謝所有支持排球運動的朋友。」

她也呼籲各界力挺亞瑟士盃排球錦標賽，「希望大家一起報名、一起享受打排球的樂趣。」

2018亞瑟士盃排球錦標賽將於4月14日開打，總決賽7月14日登場，今年比賽共5個組別，包括國中、高中、大專、社會，以及40至55歲的「賢拜組」，賽事報名至3月16日為止，排壇「漂亮寶貝」陳姿雅代表大會歡迎喜歡排球的民眾踴躍報名，尤其是上年紀的叔叔、伯伯、阿姨們，再度體驗打排球的青春活力。

陳菀婷（右2）。（記者梁偉銘攝）