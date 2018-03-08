歐冠》伊瓜因一傳一射 祖文特斯挺進歐冠8強

〔體育中心／綜合報導〕歐冠16強第2回合，「老婦人」祖文特斯作客溫布利球場（Wembley Stadium）迎戰熱刺，祖文特斯靠著伊瓜因（Gonzalo Higuain）一傳一射與迪巴拉（Paulo Dybala）的進球，終場以2：1逆轉擊敗對手，以總比分4：3淘汰熱刺，挺進歐冠8強。

上半場第39分鐘，特里皮爾（Kieran Trippier）禁區內傳給左路的孫興慜，後者果斷起右腳射門得分，熱刺1球領先。

比賽來到下半場第64分鐘，赫迪拉（Sami Khedira）頭球頂給伊瓜因，阿根廷人外腳背墊射助祖文特斯追平比分。隨後第67分鐘，伊瓜因中場送出直傳球，迪巴拉反越位帶球殺入禁區，面對洛里斯（Hugo Lloris）冷靜推射破門，祖文特斯反超比分。

最後雙方比分沒有再改變，祖文特斯終場以2：1擊敗熱刺，成功晉級8強。技術統計方面，熱刺54%控球率略勝對手，23次射門與6次射正皆比對手的9次射門與3次射正多出許多，可惜始終欠缺臨門一腳。

賽後，祖文特斯總教練阿萊格里（Massimiliano Allegri）表示：「這是一場在溫布利享有讚譽的比賽，我們等到了對的時機，保持耐心並且贏下比賽。在兩回合的比賽結束後，我認為我們能夠晉級是當之無愧的。球員們與俱樂部這幾年做的努力絕對值得鼓勵。」

伊瓜因與迪巴拉各攻進一球。（路透）

韓國國腳孫興慜替熱刺先馳得點。（法新社）