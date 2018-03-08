SBL》最萌身高差！「舉重女神」郭婞淳今日為富邦勇士開球

郭婞淳為富邦勇士開球。（記者陳志曲攝）

〔記者林岳甫／新北報導〕富邦勇士今日在新莊體育館進行主場週活動，首戰遇上強敵達欣，賽前邀請里約奧運銅牌、台北世大運金牌「舉重女神」郭婞淳前來開球並在場中央做出挺舉姿勢，而155公分郭婞淳這回站在達欣226公分洋將布拉及勇士213公分的塞勒中間，形成最萌身高差。

站在巨人布拉（左）、塞勒之間，郭婞淳開球畫面逗趣形成「最萌身高差」。（記者陳志曲攝）

郭婞淳在舉重場揚名立萬，尤其去年世大運女子58公斤級，挺舉142公斤締造世界新猷，為國人締造無數感動。今日她來到新莊體育館，便身穿勇士142號球衣，她說：「這個數字對我而言最有意義。」

這是郭婞淳首次進現場觀看比賽，她透露，自己國小、國中還是籃球校隊，心中十分熱愛籃球。

獲知要前來開球，郭婞淳既興奮又緊張，還曾上網查「籃球開球」相關影片，原本以為只要把球拋起來並非難事，想不到她有點拋歪，她笑說，籃球開球也需要技術。

郭婞淳開球被布拉及塞勒夾擊，她打趣表示，這是人生第一次看到這麼高大的球員，看不到兩位洋將到底長什麼樣子。

此外，達欣去年在台北和平館進行主場週，邀請台北市長柯文哲到場開球，柯市長站在221公分金酒拉莫斯與布拉中間，身高也是形成強烈對比。

郭婞淳為富邦勇士開球做出挺舉動作。（記者陳志曲攝）

郭婞淳為富邦勇士開球做出挺舉動作。（記者陳志曲攝）