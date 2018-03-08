MLB》大聯盟春訓最洋蔥 17歲罹癌投手測試圓夢

科恩（右）穿上大都會球衣，在球探、教練面前投球圓夢。（USA TODAY）

〔體育中心／綜合報導〕大聯盟春訓迎來最「洋蔥」的一幕，17歲少年科恩（Joshua Cohen）如一般投手一樣，待在牛棚將球穩穩投給捕手，身後還有教練、球探觀看，對曾經與癌症奮鬥的他來說，無疑是展現自己、一圓夢想的最好時機。

2016年7月科恩被診斷右颧骨長出尤因肉瘤，這是一種罕見的癌症，科恩雖接受放射和化療，但體力也因此變得衰弱，所幸科恩的病情有效壓抑，科恩已10個月不再受傷病紛擾。

「感覺像在鬼門關走一遭，但我做到了。」科恩完成癌症療程後，和父母深談怎麼慶祝人生的第2次機會，就讀新澤西州奧克蘭印第安山高中的科恩有個夢想，就是站在大聯盟球探前投球，在喜願基金會與大聯盟的幫助下，科恩的夢想成真，除了大都會提供了場地與教練，總管艾德森（Sandy Alderson）出馬，洋基也有球探前去觀察科恩投球，另外前塞揚得主Frank Viola更親自指導。

結束難忘的牛棚投球，科恩也赴大都會主球場，與主力球員布魯斯（Jay Bruce）、萊特（David Wright）、提博（Tim Tebow）見上一面，隨後身為洋基狂粉的科恩也在觀看洋基打擊練習後遇到新主帥布恩（Aaron Boone）。

從世界頂尖的投手與球員得到建議，科恩非常珍惜，「這真是太神奇了，酷斃了！我超愛！」而科恩的勵志故事，也被記在洋基球探馬根泰（Ben McIntyre）腦海中，「能看到他投球是我的榮幸，這是一個很棒的故事，這孩子歷經了這麼多，仍堅持自己的夢想，非常鼓舞人心。」