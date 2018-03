MLB》大聯盟春訓最洋蔥 17歲罹癌投手測試圓夢

科恩(右)穿上大都會球衣,在球探、教練面前投球圓夢。(USA TODAY)

〔體育中心/綜合報導〕大聯盟春訓迎來最「洋蔥」的一幕,17歲少年科恩(Joshua Cohen)如一般投手一樣,待在牛棚將球穩穩投給捕手,身後還有教練、球探觀看,對曾經與癌症奮鬥的他來說,無疑是展現自己、一圓夢想的最好時機。

2016年7月科恩被診斷右颧骨長出尤因肉瘤,這是一種罕見的癌症,科恩雖接受放射和化療,但體力也因此變得衰弱,所幸科恩的病情有效壓抑,科恩已10個月不再受傷病紛擾。

「感覺像在鬼門關走一遭,但我做到了。」科恩完成癌症療程後,和父母深談怎麼慶祝人生的第2次機會,就讀新澤西州奧克蘭印第安山高中的科恩有個夢想,就是站在大聯盟球探前投球,在喜願基金會與大聯盟的幫助下,科恩的夢想成真,除了大都會提供了場地與教練,總管艾德森(Sandy Alderson)出馬,洋基也有球探前去觀察科恩投球,另外前塞揚得主Frank Viola更親自指導。

結束難忘的牛棚投球,科恩也赴大都會主球場,與主力球員布魯斯(Jay Bruce)、萊特(David Wright)、提博(Tim Tebow)見上一面,隨後身為洋基狂粉的科恩也在觀看洋基打擊練習後遇到新主帥布恩(Aaron Boone)。

從世界頂尖的投手與球員得到建議,科恩非常珍惜,「這真是太神奇了,酷斃了!我超愛!」而科恩的勵志故事,也被記在洋基球探馬根泰(Ben McIntyre)腦海中,「能看到他投球是我的榮幸,這是一個很棒的故事,這孩子歷經了這麼多,仍堅持自己的夢想,非常鼓舞人心。」

