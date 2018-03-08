協會改選爭議 林德福：不公正體育署就介入

針對協會改選爭議，林德福強調：「不公正體育署就介入。」（記者梁偉銘攝）

〔記者梁偉銘／台北報導〕「國體法」通過後各單項運動協會改選在即，但為避免爭議，體育署日前已暫停排球協會改選，署長林德福表示，若影響到協會改選的公平、公正性，政府就會介入，他說：「每個協會都有自身問題存在，最好他們能自行找出解決方法，體育署也願意出面協調，希望別耽誤到今年亞運培訓工作。」

日前體育署接獲檢舉，指排協會員名單中，有大規模集體報名，體育署正介入了解，對此林德福回應，目前掌握到排協會員的人名、金額都正常，不過集體報名人數比例過高，外界擔心會衝擊改選結果，決定先暫停改選。林德福解釋，排協整體會員約4000多人，光集體報名就高達3000多人，對於如何處置有疑慮的名單，各方意見也不同，若要一一清查，恐浪費行政資源，因此體育署週五下午將召開監督委員會，討論釐清此事。

外界也擔心，通訊投票恐造成個資外洩，對此林德福表示，改選採通訊報名的協會，包括游泳、高爾夫與自由車協會，未來會員投票後直接封存在郵局臨時票匭，開票當天才會由委員會選務監督小組提領，拆封後直接丟進票匭，不必擔心個資外洩。

國體法去年9月20日公告上路，原本依規定72個單項協會必須在今年3月20日前改選完畢，迄今僅壘球、雪車、柔道、輕艇、射擊、橋藝、山岳、水上救生、水中運動、健力、合氣道、健美、智體、聽體、合球與滾球共16個協會完成；田徑、籃球、羽球、馬術、射箭、擊劍等36個協會則已排定行程；但足球、舉重、跆拳道、桌球與排球等20個協會仍有問題卡關。

針對協會改選爭議，林德福強調：「不公正體育署就介入。」（記者梁偉銘攝）