LOL》J Team慘遭橫掃落馬 MAD TEAM終止三連敗

MAD終止三連敗。（取自Garena esports flickr）

〔記者陳耀宗／台北報導〕《英雄聯盟》2018 LMS春季賽本（8）日首場由J Team對上MAD，MAD揮別近期三連敗低迷，以2-0橫掃對手，拿下本季第四勝，儘管JT派出冷藏已久的Alex上場，依舊無法止敗。賽後，MAD打野選手Benny受訪表示，大家很想拚季後賽，因此更加努力，面對JT第二局選擇札克，他說只要前期防塔殺，等中後期團戰，也剛好拿下巴龍與三火龍，順利贏下比賽。

第一局選角。（取自Garena）

首局JT抓準時機於小龍池開戰，助崔絲塔娜取得首殺，也讓MAD前期逆風。儘管首塔掉落，扛壓的MAD總能成功換頭，更靠伊澤瑞爾射翻對手，吹起逆轉號角首取巴龍，再掩護BUFF炮車狂掃中路兵營，逆轉經濟差距。逐漸起風的MAD再拿一條巴龍，但JT抓到落單史加納，中斷對方攻勢，又智取遠古巨龍，卻在下波中路會戰被打出4殺，巴龍再次陷落，這回MAD抵定風向，46分鐘拿下首局。

賽後，MAD輸出有兩人超過30K，伊澤瑞爾更是高達50.5K，可說是遊戲中期能助隊伍翻盤的功臣之一，也獲選為單局MVP。儘管JT剛普朗克與崔絲塔娜同樣輸出達30K以外，但後期會戰無法撐到最後，種下敗果。

第一局賽後數據。（取自Garena）

第二局選角。（取自Garena）

第二局JT終於讓Alex上場替換打野位，才4等就壓制下路發育，更助塔莉雅取得首殺，JT取得首塔後再轉線收下預示者，但主動發起的團戰卻因法洛士閃現撞牆送丟優勢，前期陣容無法取得風向，而巴龍又被MAD偷下，有著三火龍與巴龍BUFF的MAD連推四塔，JT又一波開戰失利讓卡蜜兒被抓、再丟巴龍，MAD從下路發動攻勢，JT依舊無法阻擋，就在32分鐘輸掉比賽。

本局經濟互有領先，JT前期陣並沒有打出風向，讓MAD再度於中期逐漸拉開差距，JT全場最高輸出為僅13.3K的塔莉雅，顯現會戰疲態，反倒是MAD以阿祈爾的20.5K最高，單局MVP則是交給操作史加納的Benny。

第二局賽後數據。（取自Garena）