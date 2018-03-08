SBL》達欣布拉連2場「雙20」 賞富邦勇士5連敗

達欣布拉（中）23分、23籃板，繳出本季第5次「雙20」。（記者陳志曲攝）

〔記者林岳甫／新北報導〕第15季SBL超級籃球聯賽今日移師新莊體育館開戰，富邦勇士本週舉辦主場週，賽前邀請里約奧運銅牌、台北世大運金牌「舉重女神」郭婞淳開球，卻無法帶來贏球運，勇士絲毫拿達欣226公分洋將布拉、主控蘇翊傑沒輒，以82：87慘吞5連敗。

達欣賽前戰績為12勝12敗，勇士為11勝12敗，此戰是雙方「五成保衛戰」。布拉上半場繳出15分、11籃板「雙十」成績單，包括第二節剩下1.6秒，用力爆扣籃框，讓整個籃框歪斜，達欣另一老將林宜輝砍進2顆三分球，挹注12分，達欣前兩節結束以43：41領先。

易籃後，勇士取得不錯開始，靠著兩顆三分球，最多曾領先8分，不過達欣林冠綸、林宜輝、呂濟而又率隊打出10：0攻勢，以64：62領先。勇士在末節雖苦苦追趕，卻無法有效拉近，只能在主場週首戰吞敗。

布拉23分、23籃板，繳出本季第5次「雙20」，且更是他連2場都有此數據演出，搭配主控蘇翊傑20分及6助攻，林宜輝15分、林冠綸15分。

蔡文誠20分、10籃板，塞勒13分與9籃板，劉韋辰15分、張伯維10分，可惜就是擋不住布拉、蘇翊傑的內外夾擊，吞下5連敗。

蔡文誠攻下20分、10籃板。（記者陳志曲攝）

蘇翊傑（右）後仰跳投。（記者陳志曲攝）