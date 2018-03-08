SBL Live》李德威中距離開炮 裕隆60：47金酒

第1節 第2節 第3節 第4節 總分 裕隆 25 15 20 60 金酒 21 16 10 47

第三節

第三節裕隆同樣用著團隊進攻打擊金酒，金酒僅靠著拉莫斯籃下單打得分。拉莫斯在籃下要位單打但灌籃彈出籃框，反到被裕隆打出反快攻奈維爾灌籃取分，裕隆在下半場打出一波12：2的兇猛攻勢將比分拉開。第三節裕隆本土球員紛紛跳出來取分包括李德威、柯旻豪。第三節終了，裕隆以60：47領先金酒。

第二節

裕隆李德威連續命中兩記中距離跳投隊友盧冠良也投進中距離打出一波6：0的攻勢，不過金酒拉莫斯也連續在籃下取分終止裕隆這波的小高潮。不過拉莫斯也在第二節就領到個人第三次犯規。拉莫斯上半場外線手感不佳，不過還是靠著禁區內的身材優勢拿到了全場最高的18分，但是裕隆有著優異的團隊攻勢，上半場結束，裕隆以40：37領先金酒。

第一節

開賽金酒靠著王泰傑切入拋投首開紀錄，裕隆林韋翰馬上用一記三分球還以顏色。首節裕隆有著極高的兩分球命中率取得領先，不過首節尾聲周柏臣在隊友發生失誤後急忙犯規阻止對手反快攻，但是被吹判一個違反運動道德，金酒一波進攻就拿回4分縮小差距。第一節結束，裕隆以25：21領先金酒。