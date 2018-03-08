現場直擊》挨轟無損好狀況 曾仁和再磨卡特球

曾仁和中繼1局失1分。（特派記者郭羿婕攝）

〔特派記者郭羿婕／美國亞利桑那嘉年報導〕小熊隊投手曾仁和今天熱身賽出戰印地安人，一直很希望能對決張育成，可惜張育成並未上場，無緣上演台灣對決。

面對5名打者，曾仁和中繼1局失1分，唯一被敲的安打就是陽春全壘打，另有1次三振，他說：「今天狀況還不錯，雖然被打1支全壘打，外角二縫線跑到紅中，可是也失投那幾球而已，整體算不錯。」

曾仁和原本設定要投2局、50球左右，但為了讓後面投手也能上場調整，改成只丟1局，再去牛棚補完20球。去年的決勝球卡特球，他想磨練得更好，今天也用了不少，希望能保持這種好感覺，帶到下一場比賽。

曾仁和中繼1局失1分。（特派記者郭羿婕攝）

曾仁和雖是中繼登板，但都會照著先發投1休4的節奏出賽，下一戰則是因為多了1天休兵日，將休5天再上場。

來到張育成所屬印地安人的場子，曾仁和很想和他交手，還預設可能的對戰局面，「因為很少有機會可以對到，球季中也不一定，難得春訓，還是希望能對上他。」

張育成沒上場，無緣和曾仁和對決。（特派記者郭羿婕攝）

首次參與大聯盟春訓，曾仁和不僅狀況不錯，也比往年學到更多東西，他說：「畢竟是在不同層級，跟大家一起練習，學到比較多，在大聯盟也有丟不好可能隨時被下放的感覺，春訓就感覺大家都很拚。」

曾仁和力爭開季25人名單，他認為，盡力投出優勢，即使被下放也沒關係，要先把自己磨練好。

身為小熊隊史首位披上1號的投手，曾仁和也透露，原本球隊給他3個號碼選擇，選1號是因為「比較好看」，不曉得自己意外寫下隊史紀錄。

曾仁和挑1號當背號。（特派記者郭羿婕攝）

曾仁和投球。（特派記者郭羿婕攝）

曾仁和投球。（特派記者郭羿婕攝）