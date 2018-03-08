中職》瑞安4局飆7K 統一獅吃大局克樂天二軍

統一獅先發投手瑞安。（記者黃志源攝）

〔記者吳清正／台南報導〕統一獅洋投瑞安先發4局無失分，飆出7次三振，楊家維打下3分打點，以7:4擊敗韓職樂天巨人隊二軍。

左投的瑞安沒有被擊出安打，只讓樂天靠著四壞球上壘1次，一度連續三振5名打者，展現強大壓制力，5局上換上傅于剛中繼，被轟出2分全壘打，獅隊0:2落後。

樂天巨人打者鄭埈赫擊出2分全壘打。（記者黃志源攝）

樂天巨人打者鄭埈赫擊出2分全壘打。（記者黃志源攝）

獅隊一開賽連續10名打者出局，第4局才由莊駿凱擊出內野安打上壘，第5局終於大反攻，黃恩賜和陳重羽連續安打扳回1分，靠著樂天外野手接球失誤再下一城，莊駿凱在滿壘時選到四壞球，擠回超前分，楊家維擊出2分打點二壘打，黃恩賜再度於滿壘時被保送，獅隊連打12人次攻下6分，以6:2超前。

6局上樂天攻下兩分，下半局楊家維隨即回敬1支1分打點安打，就以3之差贏得勝利，楊家維4打數2安打3打點。

黃恩賜回本壘攻下第1分。（記者黃志源攝）

陳重羽擊出1分打點一壘安打。（記者黃志源攝）

樂天巨人中間手張斗盛漏接，統一獅攻下第2分、追平比數。（記者黃志源攝）

陳重羽回本壘攻下追平分。（記者黃志源攝）

楊家維擊出二壘安打，攻下超前分。（記者黃志源攝）

楊家維擊出二壘安打，攻下超前分。（記者黃志源攝）

楊家維擊出二壘安打，攻下超前分。（記者黃志源攝）