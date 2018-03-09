灣區大軍對決黑衫軍 今日賽事預告與轉播

柯瑞本季場均26.8分，排名聯盟第五。（法新社）

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「最美麗的戰爭」安麗盃世界女子花式撞球錦標賽，第二天賽程持續在台北體育場火熱進行，今天依舊有多組對戰組合，喜歡撞球的朋友記得準時收看直播！

MLB春訓，巨人將對上水手，巨人將由強投奎托（Johnny Cueto）掛帥先發，水手則是派出年僅24歲的華倫（Rob Whalen）先發應戰。日籍名將鈴木一朗本季重返水手，也讓本季水手比賽更受矚目。

NBA例行賽，首場是塞爾提克客場挑戰灰狼，綠衫軍目前以45勝20負位居東部第二，灰狼則是位居西部第六但與西部第三僅有1.5場勝差。東、西部兩強對決球迷請準時收看！

第二場比賽，勇士主場迎戰馬刺，即便兩隊皆在西部季後賽名單中，不過近況卻是大相逕庭，勇士隊近10場拿下9勝，並且現在是一波6連勝；馬刺近10戰僅有3勝，也從西部第三掉到西部第五。儘管兩隊狀態不同，但勇士與馬刺是近年的熱門對戰組合，各位籃球迷可千萬不可錯過！

SBL例行賽，本周回到新莊球場，今天晚間6點由台銀出戰璞園，晚間8點由台啤迎戰達欣。想知道最新消息，記得鎖定自由體育文字轉播！

安麗盃世界女子花式撞球錦標賽

14:00周婕妤VS K.Grim

15:20潘曉婷VS S. Konishi 小西

16:40K.Corr VS魏子茜

18:00Y.Shut VS柳信美

19:20A.M.Ticoalu VS周婕妤

20:40K.Fisher VS R.Amit

MLB春訓

09:30 巨人 VS. 水手 FOX體育

NBA例行賽

09:00 塞爾提克@灰狼 愛爾達體育1台

11:30 馬刺@勇士 緯來體育

SBL例行賽

18:00 台銀 VS. 璞園

20:00 台啤 VS. 達欣

地點：新莊體育館

轉播：緯來育樂台、愛爾達體育2台