NBA》「飆風玫瑰」加盟灰狼 與公牛前隊友再度同隊

羅斯。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕曾奪得年度MVP的「飆風玫瑰」羅斯 （Derrick Rose），根據ESPN名記者沃納洛斯基（Adrian Wojnarowski）指出，羅斯將加盟灰狼，直到本賽季結束，他將與公牛時期的前隊友J.巴特勒（Jimmy Butler）、吉柏森（Taj Gibson）、恩師希波鐸（Tom Thibodeau）再次同隊。

受到傷勢影響，本季羅斯在騎士出賽16場有7場先發，有著場均9.8分、1.8籃板、1.6助攻的表現，但他在交易大限被交易至爵士，之後遭到釋出。

「現場我缺少的就是機會。」羅斯表示，「與希波鐸交談後，他給了我機會，所以這就是要在適當的時機學習、並且適應。」

羅斯也說，他不擔心角色定位問題，能與灰狼當家後衛J.提格（Jeff Teague）、以及T.瓊斯（Tyus Jones）並肩作戰，「老實說，我能和任何人打球，我不是一名自私的球員。」羅斯指出，他打球不是為了數據，只想贏得比賽。

「我們認為他能幫助球隊。」希波鐸表示，「這就是我們的期望，他加入球隊後，會成為一名優秀的隊友，試著幫我們贏球。」他說，羅斯曾和隊上一些人一同打過球，「這是一個優點。」