NBA》威少繳準大三元數據 雷霆擊落太陽止連敗

魏斯布魯克。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕雷霆今天在主場迎戰進況低迷的太陽，奧克拉荷馬在一哥「威少」魏斯布魯克（Russell Westbrook）繳出24分的準大三元表現下，以115：87大勝鳳凰城，太陽苦吞4連敗。

比賽一開始雙方就展開強攻，雖然雷霆一度落後，但很快得把握住對方下降的命中率展開反擊，以一波8：0強勢收尾第一節，帶著3分領先進入第二節。次節雙方陷入僵局無法得分，這時雷霆的「甜瓜」安東尼（Carmelo Anthony）以及P.喬治（Paul George）跳了出來，率隊打出15：0的高潮，取得雙位數的領先，半場戰罷雷霆以49：38領先對手11分。

下半場太陽雖找回手感但防守方面卻顧此失彼，防線屢屢遭撕裂，分差持續擴大，三節打完陷入67：88的大比分落後。決勝節P.喬治繼續展現進攻火力，讓比賽徹底失去懸念。終場雷霆115：87擊潰太陽，終止2連敗。

雷霆魏拉塞爾-威斯布魯克24分8籃板9助攻、安東尼9分4籃板、P.喬治21分4籃板3助攻、亞當斯（Steven Adams）16分12籃板2助攻3火鍋。

太陽布克（Devin Booker）30分6籃板、T.錢德勒（Tyson Chandler）10分5籃板1火鍋。