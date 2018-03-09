NBA》厄文砍23分宰灰狼 塞爾提克拿到季後賽門票

厄文（左）。（今日美國）

〔體育中心／綜合報導〕塞爾提克今天作客明尼蘇達，厄文（Kyrie Irving）、哈佛德（Al Horford）聯手拿43分，終場以117：109擊敗少了J.巴特勒（Jimmy Butler）的灰狼，也收下季後賽門票，仍暫居東部第二名。

塞爾提克半場就拿到60分，雖然下半場灰狼靠別利查（Nemanja Bjelica）、克勞佛德（Jamal Crawford）、吉布森（Taj Gibson）等人追分，一度在末節追至5分差，但灰狼之後仍無法追近比分，讓塞爾提克穩穩拿下勝利。

厄文全場15投9中，拿下23分、8助攻、7籃板、2抄截、1阻攻得全能表現。哈佛德有20分、8籃板、6助攻的成績，小莫里斯（Marcus Morris）17分，羅齊爾（Terry Rozier）13分，塔圖姆（Jayson Tatum）12分；J.布朗（Jaylen Brown）14分、5籃板，但他在一次灌籃中摔倒，躺在地上不動數分鐘，震驚全場。

灰狼方面，別利查拿下生涯新高的30分，另抓下12籃板。吉布森18分，湯斯（Karl-Anthony Towns）、克勞佛德各有15分，J.提格（Jeff Teague）、A.威金斯（Andrew Wiggins）各得13分。

哈佛德（左）。（美聯社）

別利查（中）。（今日美國）