現場直擊》曾仁和探班兄弟 再見恰恰超興奮

曾仁和到中信兄弟熱身賽探班敘舊。（特派記者郭羿婕攝）

〔特派記者郭羿婕／美國亞利桑那梅薩報導〕中信兄弟在美春訓即將畫下句點，明天將搭機返台，今天最後熱身賽作客小熊隊，小熊投手「土虱」曾仁和到場探班，跟大家敘舊，最開心能再見到偶像「恰恰」彭政閔，合照時仍像小球迷一樣興奮不已。

曾仁和小時候是象迷，最愛當年由彭政閔、蔡豐安、陳致遠組成的「黃金三劍客」，他說：「以前我還跟三劍客拍過照咧，只要兄弟在立德球場比賽，我一定到場。」如今只剩彭政閔仍在職棒，也是曾仁和從小到大最喜歡的偶像，之前一得知兄弟在亞利桑那春訓，也很關心他們動態。

2013年經典賽，仍是高中生的曾仁和「越級打怪」，與彭政閔、陳江和等人並肩作戰，當時恰恰送他鞋子，他高興到捨不得穿，至今仍收藏在家，他笑說：「我還跟人家說，這是恰恰賢拜穿過的鞋子耶！我到現在都還很喜歡他。」

除非參加比賽或出席活動，曾仁和少有機會與彭政閔碰面，今天趁訓練結束，走到小聯盟球場看到恰恰和許多前輩、老友，他開心閒聊，還將身上的練習球衣脫下來送給陳江和，陳江和也立刻穿上。

曾仁和一出現，馬上引來場邊球迷索取簽名。有趣的是，就連洋投賽格威也認識曾仁和，因為去年猿象台灣大賽，曾仁和受邀為第3戰開球，賽格威印象深刻，也知道他是小熊的明日之星。

曾仁和到中信兄弟熱身賽探班敘舊，左為經典賽一起打拚的陳江和。（特派記者郭羿婕攝）

曾仁和到中信兄弟熱身賽探班敘舊。（特派記者郭羿婕攝）

曾仁和到中信兄弟熱身賽探班敘舊，直接把身上的練習球衣脫下來送給陳江和。（特派記者郭羿婕攝）

曾仁和到中信兄弟熱身賽探班敘舊，跟偶像彭政閔合照超開心。（特派記者郭羿婕攝）

曾仁和到中信兄弟熱身賽探班敘舊，引來多位球迷要簽名。（特派記者郭羿婕攝）