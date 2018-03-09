LOL》ahq M1ssion：當候補自覺沒那麼好 贏HKA算證明自己

本季首度上場的M1ssion。（取自Garena esports flickr）

〔記者陳耀宗／台北報導〕《英雄聯盟》2018 LMS春季賽昨（8）日第二場為ahq與HKA兩支老牌戰隊對決，本場ahq派出M1ssion取代Wako，他也不負眾望在兩局打出穩定表現，儘管ahq首局全場壓制對手，第二局HKA不斷針對Ziv線路發起攻勢，更一度推到主堡雙塔，但ahq卻在關鍵巴龍局抓到迷路的Chawy，打出破口拿下巴龍，直搗HKA主堡，取得本季第四勝，與MAD TEAM並列聯盟第四。

賽後，本季首度上場的M1ssion受訪表示，他在開季是被安排至上路，但打了差不多兩個月自覺與Ziv差太遠，所以就回到他熟悉的中路位。他也說與隊伍溝通與默契還算順利，教練與後勤都會跟他說該怎麼做，四名隊友也是經驗很足，會教他怎麼玩。

談到本場擊敗老東家HKA感想，M1ssion說：「贏了很高興，因為跟他們還是關係很好，當了候補一陣子會覺得自己可能沒那麼好，但贏了他們也算是證明自己。」

至於第二局Ziv不斷被HKA針對攻勢，會不會影響中野的目標重心？M1ssion表示，他們一開始方向會比較去幫下路，因為凱特琳贏線，但如果上路一直被虐的話，節奏可能會被帶，所以中野就會靠上去拯救「大哥」。

第二局首波滅局危機發生在遊戲時間37分鐘，當時HKA從中路想打進ahq高地，先是收下對方雙輸出點位與貪啃奇，但ahq剩下兩坦卻先撐到貪啃其復活，接著三坦輪流分傷守住對方攻勢。對此，M1ssion也說，他跟An都覺得可能要結束了，但三名坦克知道如何分傷不會死掉，真的玩得很好。

ahq三坦成功守住HKA攻勢。（取自Garena）

本日對戰MAD與ahq都贏下對手，同樣以四勝五敗並列聯盟第四，力圖競爭季後賽資格，M1ssion很有信心地說：「我相信隊友，他們很強，我只要打得正常點就會贏。」