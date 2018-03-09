瑜珈》台灣史上頭一遭！ 號召萬人瑜珈挑戰世界紀錄

〔記者廖聿偉／台北報導〕全球人壽所舉辦的「因為愛 萬人瑜珈」活動，將於4月29日星期日上午九點，位於中正紀念堂兩廳院廣場挑戰台灣史上頭一次萬人瑜珈金氏世界紀錄，並將部分活動報名費捐給忠義基金會，期盼民眾一起做瑜珈、分享愛，目前活動廣受好評，並持續熱烈報名中，鼓勵民眾齊心用「愛」創造歷史，一起為自己的人生留下完成金氏世界紀錄挑戰的回憶。

全球人壽所舉辦的「因為愛 萬人瑜珈」活動，將於4月29日星期日上午九點，位於中正紀念堂兩廳院廣場挑戰台灣史上頭一次萬人瑜珈金氏世界紀錄。（全球人壽提供）

瑜珈活動源自於印度，此運動項目儼然成為世界潮流，聯合國甚至將6月21日訂定為國際瑜珈日（International Yoga Day），為的就是提高全世界對於做瑜珈這件事所帶來益處的意識，而過去也有許多國家都曾舉辦數萬人共同做瑜珈運動，相當盛行瑜珈運動的台灣並非首次舉行萬人瑜珈活動，但本次卻是台灣史上頭一次要以萬人瑜珈這件事申請金氏世界紀錄，主辦單位也預計以瑜珈中的「弓箭步」動作來寫下歷史新篇章。

成功達成紀錄之所以需要眾人齊心努力，除需人數達標之外，動作也必須確實完成。首先一定要於公開場合，大家齊做弓箭步的動作，並維持一分鐘，以上資格皆達成之後，方可獲得金氏世界紀錄的認定。

集公益、提升身心健康好處於一身的「因為愛 萬人瑜珈」活動，主辦單位全球人壽旨在鼓勵參與者勇敢嘗試瑜珈活動，並以超越更好的自己作為目標，一同寫下金氏世界紀錄。也希望透過此活動提升家人、閨蜜及朋友之間感情，瑜珈活動結束後所有參與活動者皆會領取活動證書，並永遠成為世界紀錄的一份子，可說是與有榮焉。

活動當天特別邀請國際級健身教練Annie為大家示範，單人報名費只要699元，邀請閨蜜及家人一起參與，四人同行則是2600元，報名就送超值好禮如：瑜珈墊、瑜珈服以及排酸運動精油…等超值好禮。活動沒有限制年齡，邀請所有想分享愛心、喜愛運動和想挑戰金氏世界紀錄的你一起共襄盛舉。

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