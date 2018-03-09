SBL Live》璞園簡浩狂飆20分 終場73：66氣走台銀

第1節 第2節 第3節 第4節 總分 台銀 19 13 19 19 66 璞園 12 20 21 21 73

第四節

決勝節，台銀與璞園比分一路膠著，倒數5分鐘，璞園陳堅恩快攻得分，再要到2罰，將比分帶至63：61，璞園暫時領先。倒數30秒，璞園70：66領先台銀，隨後陳堅恩、戴維斯靠著罰球得分，最終便以73：66氣走台銀。

第三節

易籃後，兩隊互有來往，璞園簡浩3顆3分球將比分拉至44：39，讓台銀喊出暫停。暫停過後，台銀靠著洋將賈西亞與林力仁追分，單節結束，璞園以53：51反超台銀，台銀單節僅有3位球員得分，分別是洋將賈西亞15分、林力仁2分、李維哲2分；璞園方面，則是簡浩11分最多。

第二節

次節台銀手感發燙，3分鐘內打出11：0的攻勢，兩隊分差一度來到雙位數。暫停過後，璞園吹起反攻號角，6分鐘內打出18：2的攻勢，分數追平。半場結束，台銀與璞園戰成32：32，兩隊平手。台銀林力仁面對前東家打得出色，單節攻下9分為全隊最高，璞園則是簡浩7分最多。

第一節

開局，台銀先打出一波5：0的攻勢取得領先，反觀璞園則命中率偏低，比賽5分鐘台銀以13：6取得領先，場邊喊出暫停。暫停過後，兩隊皆有分數入帳，首節結束，台銀以19：12取得領先。