電競》ESL《CSGO》職業聯賽第七季加入亞太地區 台灣分至東南亞賽區

ESL《絕對武力：全球攻勢》職業聯賽第七季加入亞太區。（取自ESL）

〔記者陳耀宗／綜合報導〕《絕對武力：全球攻勢》在歐美地區十分熱門，日前歐洲戰隊Fnatic更是拿下IEM 2018極限大師賽卡托維治分站冠軍，另外一個重頭戲則是歐洲電子競技聯盟ESL宣布《絕對武力：全球攻勢》職業聯賽第七季加入亞太區，本月18日將在東南亞、紐澳與中國三賽區展開預選賽，最終脫穎而出的兩支隊伍將有機會前往全球總決賽面對各國豪強。

第七季新增的亞太地區分為東南亞、紐澳及中國三賽區，台灣被分在東南亞賽區內，三賽區將在18日及25日展開預選賽，各賽區兩梯次預選賽第一隊伍加上六支受邀請隊伍將展開三戰兩勝的雙敗淘汰制，最終中國、紐澳前三強與東南亞賽區前二強等八支隊伍將在4月20日於澳洲雪梨展開亞太區決賽，而決賽前二名隊伍將可參加五月的全球總決賽。

ESL《絕對武力：全球攻勢》職業聯賽第七季加入亞太區。（取自ESL）

「這項決策對我們為全球CSGO職業選手建立起一個真正全球競技場域是無比重要的一步。」ESL產品高階副總裁Ulrich Schulze指出，亞太地區已經等待足夠的時間來被納入一環，我們十分期待看到該地區聯賽如何強化並發展出專業級場域。

目前台灣並沒有《絕對武力：全球攻勢》職業賽事，多半以業餘盃賽方式進行，但其實回顧台灣過去電競發展史，包括《鬥陣特攻》、《A.V.A戰力之王》與《絕對武力》等項目，都不乏有職業選手加入，儘管無法持續有相關賽事，相信台灣射擊好手還是存在。