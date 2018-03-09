中職球星大讚綠柳川整治 吳志揚感謝中市府支持棒球

林佳龍、吳志揚、Lamigo桃猿陽耀勳、中信兄弟許基宏、統一7-ELEVEn獅劉芙豪與富邦悍將林宥穎等球星，共同種下29棵苗木，象徵職棒29年即將開打。（記者黃鐘山攝）

〔記者黃鐘山／台中報導〕職棒29年即將開打，市府今天邀請職棒球星種樹，球星肯定台中花博、綠柳川整治及台中舒適天氣；中職會長吳志揚也感謝市府支持棒球，期許台中成為棒球城市；市長林佳龍呼籲全民一起種樹，並期待這些樹苗和中職共同成長。

林佳龍今天前往南屯區公15公園，與吳志揚、Lamigo桃猿陽耀勳、中信兄弟許基宏、統一7-ELEVEn獅劉芙豪、富邦悍將林宥穎等球星與球迷，共同種下29棵苗木，象徵職棒29年即將開打，期待這些樹苗和中職共同成長，打造台中為健康運動城市。

林佳龍說，中職29年即將開打，響應市府8年百萬棵樹的目標，4支職棒隊的球星會長一起種本土樹種，也希望全民一起種樹。棒球是全民運動、也是2020東京奧運比賽項目，棒球不只帶來個人健康，也讓社會更健康，期待透過棒球凝聚人心，共享光榮感。

吳志揚表示，中職邁入第29年，有別於以往舉辦大型棒球嘉年華，今年採取結合公益環保、貼近社會議題的形式舉辦開季宣告活動。他也感謝市府對棒球的支持，期許台中成為棒球城市。花博展期與職棒賽季不衝突，若時間允許，中職也會繼續參與公益。

中信兄弟許基宏對台中世界花博表達高度興趣，表示將把握機會前往參觀；富邦悍將林宥穎則盛讚台中市的綠美化已有具體成果，包括綠川、柳川的整治，都吸引很多人前往參觀。

統一7-ELEVEn劉芙豪則說，很開心參加今日植樹活動，他很喜歡台中舒適的氣候與環境；Lamigo桃猿陽耀勳說，愛護環境從自己的生活做起，除今日植樹外，平常他都會做好垃圾分類，減少垃圾量。

市府表示，林佳龍市長上任後積極推動「8年100萬棵植樹計畫」，在閒置公有地、裸露的山坡地、海岸及河口種植原生樹種，解決因都市快速擴張所引起的水災及熱島效應等環境問題，並建構城市緩衝綠帶，提升生物多樣性；自2015年起施行至今，已種植的喬木和灌木超過32萬株。