中職》廖健富、藍寅倫連棒開轟 猿輕取樂天巨人二軍

Lamigo桃猿打者廖健富擊出2分砲。（記者黃志源攝）

〔記者吳清正／高雄報導〕Lamigo桃猿廖健富和藍寅倫轟出連棒全壘打，尼克斯先發4局無失分，以6:1擊敗韓職樂天巨人隊二軍。

前4局猿隊打擊遭到封鎖，5局上率先上場的陳俊秀被觸身球保送，郭嚴文打出全隊第1支安打，並盜上二壘，林承飛高飛犧牲打先馳得點，廖健富轟出2分砲，藍寅倫緊接著開轟，取得4:0領先。

Lamigo桃猿先發投手尼克斯。（記者黃志源攝）

第6局猿隊攻勢再起，靠著2次保送上壘後，陳俊秀和郭嚴文連續安打再得2分，將比數拉開到6:0。

尼克斯被擊出2支安打，四壞球和三振各1次，洪聖欽2局無失分、1安打，游宗儒和朱俊祥各投1局無失分、無安打，游宗儒連續解決3名打者，包括2次三振，樂天只在第8局從王躍霖手中擊出2支安打攻下唯一的分數。

Lamigo桃猿打者廖健富擊出2分砲。（記者黃志源攝）

Lamigo桃猿打者藍寅倫擊出陽春砲。（記者黃志源攝）

Lamigo桃猿打者藍寅倫擊出陽春砲。（記者黃志源攝）

Lamigo桃猿跑者陳俊秀靠高飛犧牲打回本壘攻下第1分。（記者黃志源攝）

Lamigo桃猿打者林政億擊出中外野飛球形成安打。（記者黃志源攝）

Lamigo桃猿打者林政億擊出中外野飛球，韓職樂天巨人中外野手張斗盛飛奔撲接失敗，形成安打。（記者黃志源攝）

Lamigo桃猿打者林政億擊出中外野飛球，韓職樂天巨人中外野手張斗盛飛奔撲接失敗，形成安打。（記者黃志源攝）