高球》中華高協改選 王政松與涂鐵雄競選理事長

裙襬搖搖基金會長王政松。（資料照，記者趙新天攝）

〔記者趙新天／台北報導〕中華高爾夫協會新任理事長及理監事改選，參選人登記昨天截止，理事長選舉將由裙襬搖搖基金會長王政松，與現任高協副理事長涂鐵雄競爭。

高協依照國體法修正條文舉行新任理事長與理監事改選，參選登記到昨天傍晚為止，理事長的部分應選1席，共有兩人登記參選，王政松與涂鐵雄將爭取會員支持。

王政松與裙襬搖搖球隊成員，近幾年推動台灣女子高爾夫發展，出力甚多，除了舉辦頂級賽事，也持續紮根工作，培養業餘青少女選手，逐見看到成果，也期待能複製成功經驗，帶動台灣高爾夫運動的發展。

涂鐵雄為彰化球場董事長，以團體會員代表身份參選，他是現任高協副理事長，並擔任高協青少年委員會及教練裁判委員會主委。

理事的部分應選34席，其中團體會員理事16席、選手理事7席、個人理事11席，理事長為當然理事。共有56人登記參選，屆時依投票結果再來排定各分類當選名單。

其中選手理事共有12人登記，包括陳姍華、高尚宏、翁子琁、鄭美琦、呂西鈞、李玠柏、蔡欣恩、詹益信、鄭誠諒、陳元車、劉又睿和陳榮興。另外，監事的部分應選11席，共有16人登記參選。

高協秘書長鍾文貴今天下午表示，這次改選依體育署相關規定，採取通訊投票，共有1914名會員及團體會員代表有資格投票，高協將於下週確認所有參選人資格，完成上網公告程序，並於3月26日掛號寄出選票，訂於4月27日開票確定選舉結果。

鍾文貴特別提醒會員，收到選票務必詳閱投票及寄回的相關時間及畫記數量規定，尤其這次投票依體育署規定採「限制連記法」，理事的部分最多只能投17位，監事只能圈選5位，超過此數都算廢票。

高協副理事長涂鐵雄（中）。（資料照，高協提供）