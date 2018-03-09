乳癌媽媽划向世界 7月參加義大利世界癌友龍舟賽

台北市聯合婦幼醫院成立馨懷龍舟隊，這一群堅強、美麗、感性的媽媽們，化身為龍舟選手即將代表台灣參加2018年7月至在義大利的世界癌友龍舟賽。（主辦單位提供）

〔記者廖聿偉／台北報導〕台灣每年有近萬位婦女得到乳癌，雖有近80%的高治癒率，但最困難的是心理與身體的復健，因此台北市聯合婦幼醫院引進龍舟復健成立馨懷龍舟隊，已有8年的時間，這一群堅強、美麗、感性的媽媽們，化身為龍舟選手即將代表台灣參加2018年7月至在義大利的世界癌友龍舟賽。

乳癌的治療及參與賽事的費用非常高，因此momo購物網與UPRO運動平台及鎮金店等企業特舉辦愛媽咪公益路跑及募款活動，為馨懷乳癌媽媽籌募到義大利佛羅倫斯的旅費320萬，邀請大眾朋友一起來支持馨懷乳癌媽媽，為台灣爭光，更期望推廣乳癌龍舟復健的好處，讓更多的乳癌媽媽能夠獲得更美麗的第二人生。

這一群堅強、美麗、感性的媽媽們，化身為龍舟選手即將代表台灣參加2018年7月至在義大利的世界癌友龍舟賽。（主辦單位提供）

5月12日參加路跑，即贈送鎮金店針對本活動設計的項鍊獎牌，市價3800元，鎮金店與您攜手關懷乳癌媽媽，獨家設計緊緊相依的雙心墜飾，特將「Love is unlimited」字樣設計於墜飾中，以無限的愛來填滿心的另一半，於溫馨母親節傳遞愛的溫度，希望能讓您更貼近所愛的人，讓愛無遠弗屆。

Momo購物網提供每位參賽者500元的折價券. 只需要單筆超過1800元的交易金額，在非特價的商品中現省500元，亦可參與小額捐款活動。

另外由正妹插畫藝術家-程小刀. 正在金門駐村創作中. 亦帶來專屬的創作作品做為本活動的紀念衣。

路跑活動報名網址: https://www.u-pro.tw/new/index.php/activity_detail/119

活動日期: 2018/5/12日 早上8點半 新北市新店碧潭

活動組別: 5K. 10K組

主辦單位:UPRO運動平台