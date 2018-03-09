歐霸》厄齊爾單場2助攻 兵工廠客場擊退AC米蘭

〔體育中心／綜合報導〕歐霸杯16強第1回合，AC米蘭坐鎮聖西羅球場（San Siro Stadium）迎戰「槍手」兵工廠。槍手靠著厄齊爾（Mesut Ozil）單場兩助攻與拉姆塞（Aaron Ramsey）、姆希塔良（Henrikh Mkhitaryan）各進一球，終場以2：0擊敗AC米蘭。

上半場第15分鐘，厄齊爾將球轉移至左路找到姆希塔良，後者拉出空間後起右腳抽射破網，兵工廠1球領先。比賽來到上半場補時階段，厄齊爾中路一腳直塞球，拉姆塞接球後晃過守門員將球推射入網，半場結束兵工廠2：0領先。

隨後雙方比分沒有再改變，最後兵工廠以2球之差於客場帶走勝利。數據統計方面，AC米蘭51.2%控球率略勝對手，16腳射門也比兵工廠的8次來的多，可惜始終旅攻不下。

值得一提的是，本場的戰敗意味著AC米蘭在各項賽事中連續13場不敗的紀錄遭中斷，而AC米蘭上一次在歐聯杯的主場輸球還是2002年2月的事情，此後的10場歐聯杯主場賽事均保持不敗，直到今天被槍手終結。

賽後，兵工廠總教練溫格（Arsene Wenger）表示：「這是一場重要的勝利，特別是我們經歷噩夢般的一週後。總體來說，這場比賽的勝利很關鍵，但還沒有晉級，所以我們必須回到主場完成晉級的目標，我為球隊今天做出的回應感到高興。」兩隊的第2回合交手將在3月16日於酋長球場（Emirates Stadium）舉行。

厄齊爾單場送出兩助攻。（法新社）

姆希塔良（左）替兵工廠首開紀錄。（法新社）