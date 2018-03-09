LOL》J Team找回狀態 橫掃AFR奪本季第六勝

FoFo談到Alex重返賽場，他認為對方是一個很有想法的選手。（取自Garena esports flickr）

〔記者陳耀宗／台北報導〕《英雄聯盟》2018 LMS春季賽本（9）日首場由J Team對上Team Afro，JT一掃昨日頹勢，本場成功以2-0橫掃對手，取得本季第六勝。賽後，JT中路選手FoFo受訪表示，隊伍正在往好的方向邁進，之前隊伍狀態不好，他也將過錯歸咎自身，如理解META不足；談到Alex重返賽場，他認為對方是一個很有想法的選手，儘管之前有些問題，但也都慢慢在變好，「有時候也會教我玩」。

首局選角。（取自Garena）

首局JT抓到歐拉夫打野位置給予懲罰又破解AFR塔殺意圖，不過AFR也靠歐拉夫瘋狂劈砍助隊伍將雪球滾起並取得三塔優勢。拿下擅長角銳空的ZEST不斷開戰單抓，把JT限縮越不出河道，FoFo阿祈爾力圖拯救隊伍，先戳死銳空再搶開巴龍，卻死去四人；但受惠於鄂爾開招失誤，JT打出2殺並利用巴龍剩餘價值摧毀中路兵營，AFR後期團戰輸出不足，也讓近況不佳的LilV法洛士打出四連殺，助隊伍在32分鐘拿下首勝。

本局風向十分混亂，JT與AFR全場互有領先，儘管JT沒有特別突出的傷害輸出英雄，而AFR剎雅一枝獨秀打出35.3K，但最終還是在團戰站位與配合定勝負。

首局賽後數據。（取自Garena）

第二局選出後期陣容的AFR前期意外打得兇狠，而JT一波塔殺失敗顯得過於急躁，無法擴大前期該有優勢，隨著巴龍現蹤，JT逐漸回穩，中野連動先是收史加納，再於中路打出漂亮團戰並取得首條巴龍，包括「五保一」砲車摧毀兩塔在內，JT連取六外塔，給予AFR龐大視野壓力，神不知鬼不覺就偷下第二條巴龍，這回JT連取三座兵營，回補一波後直奔對方主堡在36分鐘結束。

第二局儘管JT前期沒有掌握好該有優勢，但後期持續走高，塔莉雅及剎雅都取得25K以上傷害輸出，AFR同樣在中期團戰配合不足，再吞一敗，單局MVP則是交給打出5殺1死7助攻的Alex史瓦妮。

第二局賽後數據。（取自Garena）