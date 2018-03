NBA》復原狀況良好 林書豪：能回場上練習感覺真好

林書豪復原進度良好。(資料照,美聯社)

〔體育中心/綜合報導〕去年開幕戰時髕骨肌腱撕裂,導致賽季提前報銷的籃網主控林書豪,最近復健有大進展,日前也被媒體捕捉到在勇士主場練球,已能進行跳投等簡單動作,今天也在接受訪談時談起了自己的復原近況。

「現在的感覺真的很好,傷勢也沒有再復發,一切都按照按照我們最初設定的時間表順利進行,也不會想去抱怨什麼,整個過程已經比我的預期順很多了。」林書豪說。

而談到重新回到球場上訓練投籃的感覺,林書豪則表示,其實這不是他受傷後第一次訓練投籃,已經有做有好一陣子了,但能夠在NBA的比賽場地訓練,感覺還是很好。

從2月開始籃網勝少負多,雖然他們仍是一支相當難纏的球隊,無奈卻總是以個位數之差輸球,林書豪也被問到對球隊近期表現的看法。

「我們必須得去掌控比賽,勝負可能在最後幾分鐘才分曉,而這往往取決很小很小的細節——可能是一個籃板或是多投進一球或是某一球沒進,」林書豪說道,「關鍵時刻的一些細節會決定我們是輸球還是贏球,關於這點我們也已經討論過——教練們也努力強調這一點,相信球員們也會全力去執行,所以我想在接下來的一兩週內,如果再碰上比數膠著的比賽,球隊應該都能順利拿下。」

只有籃網主場有比賽,林書豪都會盡量到場跟隊友坐在一起看比賽。(資料照,歐新社)

籃網今天雖然在客場擊敗黃蜂終止4連敗,不過21勝45負的戰績晉季後賽機會卻十分渺茫,而對於這支年輕的球隊,林書豪也很積極的希望能跟他們分享自己的建議。

「前兩天回到布魯克林的時候,我和很多人都有聊到天,告訴他們一些我當觀眾時發現的問題,並聽聽他們的想法,我很希望自己也能更深入地成為球隊一部分,但我也有自己的事需要好好解決。」林書豪說道。

而被問到球隊前陣子接連失利會不會影響到更衣室裡的氣氛,林書豪則說:「輸球當然令人難受,但他們(隊友們)也理解『勝不驕敗不餒』的道理,我想就是保持平穩的心態,堅持為比賽做好準備,我認為那是每個人都在努力的方向。所以,我並不會很擔心球隊的氣氛,上季當戰況非常膠著時,球隊的氣氛也還是不錯,我想有一部分是因為我們擁有非常出色的球員。」

Look who is putting in the work pic.twitter.com/flccdhzf1l