NBA》復原狀況良好 林書豪：能回場上練習感覺真好

林書豪復原進度良好。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕去年開幕戰時髕骨肌腱撕裂，導致賽季提前報銷的籃網主控林書豪，最近復健有大進展，日前也被媒體捕捉到在勇士主場練球，已能進行跳投等簡單動作，今天也在接受訪談時談起了自己的復原近況。

「現在的感覺真的很好，傷勢也沒有再復發，一切都按照按照我們最初設定的時間表順利進行，也不會想去抱怨什麼，整個過程已經比我的預期順很多了。」林書豪說。

而談到重新回到球場上訓練投籃的感覺，林書豪則表示，其實這不是他受傷後第一次訓練投籃，已經有做有好一陣子了，但能夠在NBA的比賽場地訓練，感覺還是很好。

從2月開始籃網勝少負多，雖然他們仍是一支相當難纏的球隊，無奈卻總是以個位數之差輸球，林書豪也被問到對球隊近期表現的看法。

「我們必須得去掌控比賽，勝負可能在最後幾分鐘才分曉，而這往往取決很小很小的細節——可能是一個籃板或是多投進一球或是某一球沒進，」林書豪說道，「關鍵時刻的一些細節會決定我們是輸球還是贏球，關於這點我們也已經討論過——教練們也努力強調這一點，相信球員們也會全力去執行，所以我想在接下來的一兩週內，如果再碰上比數膠著的比賽，球隊應該都能順利拿下。」

只有籃網主場有比賽，林書豪都會盡量到場跟隊友坐在一起看比賽。（資料照，歐新社）

籃網今天雖然在客場擊敗黃蜂終止4連敗，不過21勝45負的戰績晉季後賽機會卻十分渺茫，而對於這支年輕的球隊，林書豪也很積極的希望能跟他們分享自己的建議。

「前兩天回到布魯克林的時候，我和很多人都有聊到天，告訴他們一些我當觀眾時發現的問題，並聽聽他們的想法，我很希望自己也能更深入地成為球隊一部分，但我也有自己的事需要好好解決。」林書豪說道。

而被問到球隊前陣子接連失利會不會影響到更衣室裡的氣氛，林書豪則說：「輸球當然令人難受，但他們（隊友們）也理解『勝不驕敗不餒』的道理，我想就是保持平穩的心態，堅持為比賽做好準備，我認為那是每個人都在努力的方向。所以，我並不會很擔心球隊的氣氛，上季當戰況非常膠著時，球隊的氣氛也還是不錯，我想有一部分是因為我們擁有非常出色的球員。」