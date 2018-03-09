品味台灣東海岸絕美景致 長濱雙浪金剛馬拉松5月6日開跑

第三屆長濱雙浪金剛馬拉松將於107年5月6日於台東縣長濱國小隆重登場。（大會提供）

〔體育中心／綜合報導〕第三屆長濱雙浪金剛馬拉松將於107年5月6日於台東縣長濱國小隆重登場，主辦單位交通部觀光局東部海岸國家風景區管理處邀請所有跑友參加全台獨一無二雙浪賽，一起透過雙腳欣賞沿途美麗景致，即日起開始報名至3月30日（五），歡迎所有跑友共襄盛舉。

本次賽事組別分為42. 195k全馬組、21k半馬組及7.5k樂活組。賽事路線從長濱國小出發，不論全馬組、半馬組還是樂活組，於3.2公里一過彎，立即踏上金剛大道，兩旁一望無際的稻浪與遼闊太平洋的海浪立刻映入眼簾，一路上沿經忠勇、長光、真柄、彰原、靜浦五大部落，村民將為選手熱情歡呼，沿台11線行進，沿途經過金剛大道、八仙洞、北回歸線、長虹橋四大東海岸特色景點，跑友可透過雙腳踏訪在地多元風貌，細細品味台灣東海岸絕美景致。屆時賽事沿途有當地原民啦啦隊敲鑼打鼓、手舞足蹈，讓跑友跑浪不孤單，感受在地居民的熱情，一起奮力完賽，並留下美好回憶。

為提升趣味性，特別邀請到長濱金剛山上的金剛下山，將於金剛大道上熱情的為所有選手們加油歡呼，經過赫赫有名的金剛大道時也可以與金剛合影留念。本活動延續歷年四大金剛挑戰賽，團體報名成員中，全馬組或半馬組單一組別報名人數超過四人，即可報名挑戰賽，冠軍將獲得總價值12,000元獎金或等值商品。此外，活動前一日長濱鄉公所將延續去年舉辦「來長濱吃辦桌」，屆時將有豐富當地農產特色餐點提供選手享用，參加辦桌活動將可另外獲得鄉公所提供之農特產伴手禮。即日起至3月30日（五），歡迎所有跑友踴躍報名！

活動詳情及報名請上活動官網http://eastcoast-sport.ncom.tw/marathon.htm