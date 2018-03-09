SBL Live》達欣開啟追分模式 8分領先台啤

第1節 第2節 第3節 第4節 總分 台啤 12 30 14 56 達欣 26 14 24 64

第四節

末節，儘管兩隊比分已經拉開，台啤仍努力追分，目前比分73：62，達欣領先。倒數5分鐘，台啤黃聰翰靠著2罰將比分帶至64：73，兩隊僅有各位數分差。倒數3分40秒，黃聰翰外線3分球進，隨即台啤發生嚴重失誤，運球時將球傳給達欣隊，達欣布拉在籃下灌籃得分。倒數1分30秒，達欣80：72領先台啤。

第三節

易籃後，兩隊分數展開拉鋸戰，倒數3分鐘，達欣靠著3分外線將分數拉至57：49，8分領先台啤，場邊喊出暫停。暫停過後，夏普再投出3分球將比帶至51：57，隨後布拉籃下2分球外帶1罰，再將分數拉至9分差。倒數1分鐘，台啤再打出5：0的攻勢，第3節結束，達欣以64：56領先台啤。

第二節

次節，台啤靠著夏普努力追分，兩隊一度縮至各位數分差，達欣隨即以2顆3分球還以顏色，再將分差拉開。倒數4分鐘，夏普3分球5投3中，助台啤將分數反超至領先，次節結束台啤以42：40領先達欣。台啤夏普半場砍下20分4籃板，3分球7投4中為全隊最高；達欣方面則由布拉10分11籃板最高。

第一節

首節兩隊皆有分數入帳，達欣隨後在5分鐘內，打出一波9：2的攻勢將分數拉開，反觀台啤在此節則進攻端當機，7分鐘內僅奪下6分；倒數1分鐘，達欣以24：9領先台啤，隨後台啤在取得球權後靠著洋將夏普1記3分球，將比分帶至14：26，首節結束，達欣以雙位數分差取得領先。