安麗盃》魏子茜分組第一闖進16強 預告決賽「爆乳登場」

台灣選手魏子茜以四連勝姿態，以分組第一晉級16強。（記者陳志曲攝）

〔記者粘藐云／台北報導〕2018年安麗益之源盃世界女子花式撞球錦標賽今進行預賽第2日，繼「小精靈」郭思廷以4戰全勝晉級16強後，另一台將魏子茜也有好消息，她以7：5擊敗美國好手維拉瑞爾，再以7：3重挫愛爾蘭女將高爾，以4戰全勝、分組第一跳級闖進16強。

魏子茜昨日先後解決陳薈名、朴恩智，她表示與朴恩智一戰令她印象最深刻，「那場比賽中間出了點狀況，在8號球的時候，如果出現失誤，就換成對手取得6：5。」至於如何化解在比賽中的狀況，她笑說：「自己會和自己對話，腦中有很多獨白，主要希望激勵自己。」

台灣選手魏子茜。（記者陳志曲攝）

台灣選手魏子茜。（記者陳志曲攝）

魏子茜在去年世大運與郭思廷搭檔，一同摘下雙打金牌，歷經大賽洗禮後，再度挑戰安麗盃，她表示，心態調整有所進步，會更樂觀、積極去面對比賽，預賽順利過關，就像通過一次小考，之後的比賽更重要。

魏子茜表示，過去在安麗盃最佳成績就是前8強，今年希望朝4強邁進甚至更好，她也發下豪語提前預告，假如闖進冠軍賽，將在服裝上有「小驚喜」，可能會以V領的衣服性感上陣。

「大眼妹」周婕妤稍早也以7：1擊敗格林，搶下預賽第3勝，晉級24強，稍晚將迎戰印尼選手蒂卡露，挑戰第4勝；目前確定晉級的台將還有謝喻雯、柳信美。

台灣選手周婕妤晉級。（記者陳志曲攝）