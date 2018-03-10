MLB》首次實戰練打狀況佳 一朗最快週日上場比賽

〔體育中心／綜合報導〕重返水手的鈴木一朗今展開春訓首次實戰打擊練習，對上牛棚投手文森（Nick Vincent），整體手感相當不錯，受訪時透露自己已經調整到位，隨時待命準備上場，最快美國時間本周日就能實戰亮相。

「我想我已盡我所能、做好所有能做的事來準備上場比賽，能從練習獲得的東西就這麼多了，剩下的得在實戰中繼續調整。」一朗透過翻譯表示，透露自己已經做好上場準備，隨時待命只等總教練安排，預期最快週日對紅人的比賽就會上場。

相隔5年回到水手春訓基地，鈴木一朗形容這裡就是他的家：「基地變了、有些東西也變了，但是真的感覺很棒，這裡就是個家。」談到身旁的隊友，一朗說：「我感到很平靜自在，因為你看到很多熟悉的臉孔，從基地這樣看出去，不管我往哪邊看，都感到很平靜。」

大聯盟官網記者報導，一朗在春訓首次實戰打擊練習看起來相當不錯，頻頻打出平飛球、將球帶到左外野，落點若比照實戰都會形成安打。究竟何時能上場比賽，總教練瑟維斯（Scott Servais）回應得再觀察一朗的跑壘狀況，不會貿然行事，週六對紅人可能會先讓手傷初癒的海尼格（Mitch Haniger）回場比賽。

鈴木一朗首次實戰練打，隨時待命上場比賽。（取自大聯盟記者推特）