MLB》刻意放慢調整步調 塞爾春訓初登板4局5K（影音）

〔體育中心／綜合報導〕刻意放慢調整步調，紅襪王牌左投塞爾（Chris Sale）直到今天才進行春訓初登板，先發4局責失1分送出5K，最快球速來到96英哩（約153.6公里），賽後表示感覺相當好，對於自己今日的投球表現相當滿意。

「我搭配了所有球種，感覺非常棒，今天控球很好，春訓如此起跑是個好兆頭。」塞爾開心地說，透露自己與總教練及投手教練討論後，決定放慢季前的調整速度，將春訓初登板的時間較過往延後一週，「基本上已經調整到預期進度，今天的投球量很夠，我感覺很棒。」

塞爾此役在5千多名觀眾引頸企盼下走上投手丘，首局率先取得2出局後被敲安打，但隨後飆出三振霸氣下丘，2、3局續飆4K讓馬林魚六上六下，4局下挨二壘打失掉1分，總計春訓初先發主投4局用58球，其中41球好球，面對14位打者送出5K沒有保送，被打2支安打責失1分。

馬林魚在6局下開轟灌進4分逆轉超前，比賽後段打擊熄火的紅襪最後以4：5輸球，紅襪總教練柯拉（Alex Cora）賽後受訪時對於塞爾讚譽有加，「他的球強得不像話，完全是菁英水準，他願意接受、按照我們的期望去做（放慢調整速度）真的很棒，他明白我們的目標可不只162場例行賽，11月（季後賽）可能得繼續投呢。」

塞爾春訓初登板表現犀利。（USA TODAY Sports）