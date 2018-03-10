NBA》與前公牛隊友相聚北大荒 羅斯：很舒適

羅斯。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕日前灰狼宣布與曾奪得年度MVP的「飆風玫瑰」羅斯（Derrick Rose）簽約，而這位生涯飽受傷勢困擾的前明星控衛在接受採訪時談到，能加盟一支有許多老朋友的球隊，令他感到很舒適。

被問到能和在公牛時期的前隊友J.巴特勒（Jimmy Butler）、吉柏森（Taj Gibson）、恩師希波鐸（Tom Thibodeau）再次同隊的感覺時，羅斯說道：「我已經跟這些人認識很久了，還一同征戰過好幾年，跟他們在一起讓我覺得既熟悉又舒適。而當我覺得舒適的時候，在賽場上我就可以繳出很好的表現。」

羅斯的職業生涯相當起伏，曾在10-11賽季獲選史上最年輕MVP的他，在之後幾年遭遇到了幾乎毀滅他生涯的膝傷，在多次手術之後他的狀態便一直無法回到巔峰時期。在今年交易截止日前他被騎士交易到了鹽湖城，隨後又被爵士裁掉，而灰狼將是羅斯所效力的第4支球隊，

談到這幾年起伏的狀態，羅斯表示：「我仍然在這裡；我對比賽依然充滿熱愛；我的生涯尚未畫下休止符。我可以坐下來跟你們分享我內心磅礡的感動，但比起這個我更希望用實質的表現讓所有人知道我的決心和求勝慾望，同時告訴人們我依然有那個能力幫助球隊來贏球。」