NBA》柯瑞又扭傷右腳踝 至少缺陣2場比賽

柯瑞再度扭傷右腳踝，至少得休2場。（資料照，USA TODAY Sports）

〔體育中心／綜合報導〕勇士球星柯瑞（Stephen Curry）昨對馬刺再度扭傷右踝，總教練柯爾（Steve Kerr）今受訪時宣布，接下來客場對拓荒者與灰狼的比賽，柯瑞確定都不會上場。

昨役主場對馬刺的比賽，柯瑞在開賽不到3分鐘就受傷退場，他在上籃時被對手犯規、落地時不慎扭到右踝，完成罰球後被換下場接受評估，柯瑞隨後重新貼紮再進行功能性測試，但球團最後決定不讓他回場，柯瑞6天前才剛輕微扭到右腳踝，去年底也因右踝扭傷缺陣11場比賽。

隊友D.格林（Draymond Green）對於柯瑞的踝傷相當憂心，回想昨天狀況仍心有餘悸：「柯瑞的踝傷總是令人擔心，特別是他之前已經扭過很多次了，你能從他當下的反應馬上得知他能不能挺過去，從他昨天的反應來看真的令人擔心。很高興聽到他還OK、很快就能好起來，但昨天真的是個會讓你倒抽一口氣的驚恐一瞬間。」

柯瑞昨不慎扭傷腳踝後，一路踉蹌跳到場外休息室通道，彎下腰久久未起身，轉身一拐一拐慢慢走回球場時，一度停下腳步再度彎下腰，表情相當痛苦。美媒點出目前勇士在西部暫居第二，僅落後火箭0.5場勝差，但柯瑞的健康絕對比季後賽主場優勢來得要緊。