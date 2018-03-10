MLB》波拉斯又輸了 砲手岡薩雷茲沒大約 1年短約留洛磯

C.岡薩雷茲。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕委內瑞拉主砲「CarGo」C.岡薩雷茲（Carlos Gonzalez）季後遲遲沒找到工作，根據《USA TODAY》記者奈騰賈爾（Bob Nightengale）指出，C.岡薩雷茲以1年800萬美元（約新台幣2.3億）的短約，繼續留在原東家洛機。

C.岡薩雷茲在2011年與洛磯簽下7年8000萬美元的長期合約，而去年春訓曾傳出洛磯有意提前以4年合約留住C.岡薩雷茲，但沒有下文。

生涯三度入選明星賽、也榮獲三屆金手套的C.岡薩雷茲，上季他出賽136場，有著14轟、57分打點，打擊率0.262的表現，除了2014年因傷僅出賽70場外，這是他自2010年來最差的表現。

C.岡薩雷茲的經紀人為波拉斯（Scott Boras），但受到大聯盟自由市場異常冷清的影響，也讓他的客戶難獲得大合約。像是兩屆明星重砲摩斯塔卡司（Mike Moustakas）去年打出38轟的生涯年，卻只拿到皇家隊1年550萬美元的合約；而他的旗下客戶還包含強投艾里耶塔（Jake Arrieta）、終結者霍蘭（Greg Holland）等人，都還沒有找到新東家。

C.岡薩雷茲。（資料照，美聯社）