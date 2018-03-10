NBA》詹皇首度鬆口談自由球員 點名3支豪門球隊

詹姆斯首度鬆口談自由球員。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕「騎士大帝」詹姆斯（LeBron James ）下一季去向成謎，至今外媒傳聞不斷，列舉出3支最有可能加盟的球隊，分別為湖人、七六人、火箭，而今天詹姆斯接受《ESPN》專訪回應外界紛擾，明確表示沒有所謂的加盟清單，目前仍專注在帶領騎士。

詹姆斯說：「我在這裡還有很多工作要做，待時間一到，我才會開始處理這件事，但現在我的工作就是帶這些人準備下一場比賽，以及研究接下來我們還能如何提升。」

美國一家媒體《The Ringer》日前指出詹皇今夏將在洛杉磯、費城、休士頓、克利夫蘭中做選擇，對此詹姆斯這樣回應：「我知道今夏我成為自由球員就會有這些很瘋狂的消息，這也不是第一次發生在我身上，所以沒啥大不了，我也不會放在心上，反正就是時間到我就會開始處理。」

不過詹姆斯點名湖人、尼克、塞爾提克3支近況不俗的球隊，認為這也是外界會為他點名的原因，而先前也有七六人球迷買廣告呼籲他加盟，對此詹姆斯則不太買帳，他說：「是很酷啦，但有點太馬屁了，你也知道他們就希望我過去打球。」

騎士目前雖排在東部第3名，但與第8之間的勝差只有4.5場，因此詹姆斯還得加把勁，才能確保球隊能順利打進季後賽。