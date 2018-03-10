NBA》誰該獲得MVP？ 龍王：肯定是詹姆士

德羅森（左）、哈登（右）。（今日美國）

〔體育中心／綜合報導〕隨著賽季逐漸來到尾聲，各大獎項該頒給誰的討論也開始熱絡了起來。而對多倫多一哥「龍王」德羅森（DeMar DeRozan）而言，本季的年度MVP之爭是沒有懸念的，因為得主就該是火箭當家球星「大鬍子」哈登（James Harden）。

儘管鵜鶘「一眉哥」A.戴維斯（Anthony Davis）、拓荒者雙槍之一的里拉德（Damian Lillard），近日都打出相當亮眼的表現，但在德羅森看來，MVP依然會是哈登的囊中物：「這是他應得的。他本季的表現令人難以置信，他繳出了歷史級的統治力，因此我認為他完全配的上這項殊榮。」

雖然有許多競爭對手，但本季的哈登依然是MVP的大熱門。他是場均30.9分的得分王、8.9助攻則排在第三名，每場還能抓下5.2籃板和1.9抄截。而目前火箭正打出一波17連勝，以51勝13敗的戰績傲視全聯盟。

德羅森接著補充道：「在他臉上還沒鬍子的時候我就認識他了。我們總對於彼此能達到這樣的高度感到訝異，而能有這種一起進步的朋友總是很瘋狂的。哈登一直都是個優秀的球員，但說真的沒人能料到他在28歲就能取得這樣的成績，他所完成的事情，非常令人驚艷。」