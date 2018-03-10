MLB》大谷春訓投3局掉6分 紐媒諷：控球爛、過譽了

大谷翔平。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕天使「投打二刀流」大谷翔平今天在練習賽對墨西哥聯盟的提華納公牛（Tijuana Bulls）先發，3局投球失掉6分，他賽後受訪時表示，美國的投手丘不同於日本，他仍在適應中。但《紐約郵報》作家雪曼（Joel Sherman）直言，大谷球速沒有達到99英哩（約159公里），而且控球很差。

雪曼在推特上表示，「我看了大谷投球，我確定想要他的30球隊，把他想得太好，滑球很棒，但直球速度僅92至94英哩（約151.2公里），沒有97至99英哩，而且控球很差。」美國雅虎記者帕森（Jeff Passan）也說，「球探的測速槍大都在90至91英哩，很少超過95英哩。」

雪曼撰文指出，自「棒球之神」魯斯（Babe Ruth）之後，沒有人能投打兼顧，23歲的大谷要在新的聯盟、文化中，與新隊友相處還有外界的高度期待，「我假設30支球隊沒錯，他在投打方面天賦非凡，值得願意追求他的球隊，為了而他改成六人先發輪值。」

但雪曼認為，天使是否要考慮讓大谷翔平專注投球或打擊、或先到小聯盟磨練？因為天使不是紅人或老虎這種的重建球隊，而且強打楚奧特（Mike Trout）自加入天使之後，還沒有在季後賽贏過一場球。

大谷翔平至今在熱身賽以打者身分出賽5場，11打數只有1支安打。雪曼認為，據報導大谷在新球季可能會有300個打席，但對於天使來說，似乎比較高興大谷融入球隊文化的狀況，而非在場上的表現。