MLB》連續解決10名打者 太空王5局8K電翻紅雀（影音）

〔體育中心／綜合報導〕「太空王」韋蘭德（Justin Verlander）登板火力全開，今對紅雀完成春訓第三次先發，一度連續解決10名打者，主投5局送出8K沒有任何保送，賽後表示調整得相當不錯，對於開幕戰先發信心滿滿。

「現在才春訓而已，我只想保持專注、感覺挺好的。我現在正在調整的就是，希望能繼續感覺更好，我正試著保持節奏，慢慢把投球量加上去。」韋蘭德說，將在主場開幕戰登板主投的他，希望能在春訓結束前，將單場用球量加至90到95球，以達成例行賽單場110球的投球目標。

韋蘭德今天對紅雀毫不客氣，開賽連飆2K讓紅雀三上三下，2局上韋蘭德飆K後遭遇亂流，被紅雀新星德容（Paul DeJong）扛出左外野陽春砲失掉春訓首分，接著又被擊出右外野落地安打，但韋蘭德用三振奪回主導權，連飆2K結束紅雀進攻，3局上讓紅雀全員吞K，連續解決10名打者，直到5局上2出局才投出觸身球讓紅雀上壘，韋蘭德接著製造內野飛球取得三出局，完成今日投球任務。

總教練辛奇（A.J. Hinch）認為韋蘭德看起來相當不錯，特別是此役他投完了5局，「我們得繼續拉長他的投球局數，讓單場用球量慢慢累積上來，他今天三振了一大堆傢伙，表現真的、真的超棒的，完全在調整的進度上。」總教練辛奇說。

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