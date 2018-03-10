高球》Valspar錦標賽康諾斯續保領先 伍茲躍升並列第2

伍茲。（法新社）

〔記者趙新天／綜合報導〕加拿大新手康諾斯今天在美巡賽Valspar錦標賽第2回合，繼續保持2桿領先，但眾人的焦點都在「老虎」伍茲身上，他打出68桿，以總計138桿躍居並列第2。

康諾斯第2回合以69桿完賽，總計136桿仍是領先者。但場上的焦點一直是伍茲，今天他較早出發，打完14洞賺了4隻小鳥，直到最後1洞在第9洞攻果嶺時，球打得偏右沒上果嶺，吞下唯一柏忌，他以68桿作收，繳卡時曾是領先者。直到後來才被康諾斯搶回首席。

這是伍茲將近5年來首度出現在比賽成績看板的領先位置，上次要回溯到2013年8月的WGC普利司通邀請賽。這回合的結果，是他重返美巡賽的重要指標，這跟前5年那幾次復出很不一樣。

賽後他說：「我並沒有想到這時候會單獨領先，但很高興能進入週末的比賽，今天天氣不錯，一早有點冷，後來風變得很強而且不穩定，不是很好應付，在場上判斷距離有些時候要用猜的，可能我猜測的結果還不錯。」

從上週左手名將米寇森延長賽贏得WGC墨西哥錦標賽冠軍，到今天伍茲一度領先，似乎意味著他們這一代老手還沒打算讓出這個舞台。正巧史畢斯與麥克羅伊這兩位新世代好手，今天都沒跨過晉級門檻，兩人都是147桿。

史畢斯與伍茲同組打了兩天，他比伍茲多打9桿。麥克羅伊則是在美巡賽連續6回合都高於標準桿，這6回合伍茲都同場參賽，小麥比伍茲多打了18桿。

這場比賽台灣好手潘政琮因為第2回合花了78桿，未能打進決賽。今天他打出5個柏忌、1個雙柏忌，沒賺到小鳥，總計151桿。

伍茲。（法新社）