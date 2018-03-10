MLB》上季退燒剩6轟 明星捕手砲1年約投奔運動家

拉克羅伊有望以1年短約加盟運動家。（資料照）

〔體育中心／綜合報導〕運動家有望補進資深戰將，美媒報導31歲捕手拉克羅伊（Jonathan Lucroy）已同意簽約，將以1年短約加盟運動家，預計擔任先發主戰捕手，球團目前尚未正式發佈消息。

被視為自由市場最頂尖的捕手，拉克羅伊終於在開季找到工作，大聯盟報導根據消息來源，拉克羅伊已同意以1年短約加盟運動家，儘管上季火力大幅減弱，但美媒仍看好經驗豐富的拉克羅伊，能以捕手之姿領導陣容年輕的運動家。

總教練梅爾文（Bob Melvin）對於尚未證實的消息不予置評，但樂見球隊能增添新的捕手戰力，「這是個很棒的安排，一個接著一個彼此串聯起來，你總是希望陣容能有所提升，不論哪個位置都是如此，我們有一群年輕的傢伙，先發陣容尤其年輕。」梅爾文說。

被譽為攻擊型捕手的拉克羅伊曾2度入選明星賽，2016年單季扛出24轟，上季輾轉效力遊騎兵與洛磯火力大幅衰退，出賽123場僅剩6轟，打擊率也從2成92降到2成65。大聯盟記者看好若拉克羅伊真的加盟運動家，將擔任主戰捕手帶領球隊，原本先發的麥斯威爾（Bruce Maxwell）會退居替補，費格里（Josh Phegley）和賈諾（Dustin Garneau）得競爭上場時間。