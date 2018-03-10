MLB》去年奪冠今年宿醉？ 太空人球星：又不是小熊隊

凱可對於球隊信心滿滿。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕太空人上季升空勇奪隊史首冠，隨後展開一連串奪冠行程，隨著新球季即將到來，球員們並不擔心會發生所謂的「奪冠後宿醉」麻煩，塞揚左投「大鬍子」凱可（Dallas Keuchel）更是暢所欲言表達對隊友的無比信任。

「我們又不是小熊隊，我堅信我們有更棒的球員。」凱可說，小熊在2016年奪下世界大賽冠軍，終結隊史近108年的冠軍荒，但去年卻以1：4輸給道奇止步國聯冠軍系列賽。如今換太空人面臨相同狀況，即將迎接奪冠後的全新球季。

大聯盟記者指出，從洋基1998至2000年締造三連霸後，至今將近20年不曾出現連霸球隊，去年風光奪冠後，太空人在史上最短的休季期間塞滿奪冠行程，包含冠軍遊行、迪士尼樂園遊、還有數不清的媒體邀約，右投麥卡勒（Lance McCullers）受訪時坦言，一連串的奪冠行程的確有點累人。

太空人奪冠後行程滿檔。（資料照，USA TODAY Sports）

「（奪冠後的後續行程）那就只是一段、你不用死命準備球季的時間，我赴了所有媒體邀約、答應所有請求，一天甚至有2、3個約，那並不是休季期，而是一種媒體巡迴。」麥卡勒形容，但也強調球員仍然相當盡責訓練、備戰新球季。

「世界大賽一個月後，我們深受鼓舞、變得更強、準備新球季，我們跑遍所有媒體巡迴、這很棒、因為我們贏得世界冠軍，但在此同時，也讓心理有些疲憊。」麥卡勒說，儘管部分球員的調整步調比往年慢，但也有球員迫不及待展開新球季。

明星二壘手「小巨人」艾圖維（Jose Altuve）表示，球隊很有信心能在新球季再度取得爭冠機會，對於美媒提到的奪冠後遺症，艾圖維說：「我們應對得很棒，大家都夠聰明、知道春訓得把哪些事做好，我覺得我們完全沒有任何問題。」

太空人本季仍來勢洶洶。（資料照，法新社）