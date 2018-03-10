NBA》一眉哥因傷休戰 鵜鶘遭巫師屠殺中斷10連勝

畢爾。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕10連勝的鵜鶘今天在主場迎戰巫師，華盛頓軍團在對手當家球星「一眉哥」A.戴維斯（Anthony Davis）因傷缺陣的情況下積極強攻禁區，硬是比對手多抓了11個籃板。巫師終場就以116：97終止對手10連勝。

比賽一開始雙方都積極的展現進攻，而在巫師手感比較好的情況下率先取得18：9的領先，而鵜鶘隨後開始追分，首節打完將分差追至3分。次節巫師前鋒波特（Otto Porter Jr）一個三分打幫助球隊吹起反攻的號角，一路將比分擴大到雙位數，上半場打完就以53：38領先鵜鶘15分。

下半場鵜鶘試圖振作，雖一度追進到11分差但馬上被巫師暴打一波20：4，三節打完鵜鶘62-83落後巫師21分。末節鵜鶘防守遭到巫師徹底撕裂，雖然自己也有得分但卻無法順利縮小分差，最終鵜巫師以116：97大勝鵜鶘。

巫師畢爾（Bradley Beal）16分4籃板7助攻、波特19分7籃板、大莫里斯（Markieff Morris）17分6籃板3助攻。鵜鶘米洛提奇（Nikola Mirotic）9分12籃板、D.米勒（Darius Miller）20分、迪亞洛（Cheick Diallo）14分9籃板。