HBL》老四奇蹟！南山高中克服15分逆境 勇闖女子組冠軍戰

南山是自104學年度南湖高中後，女子組第2支完成老四奇蹟的隊伍。（資料照）

〔記者林岳甫／台北報導〕106學年度HBL高中籃球聯賽男、女甲級4強，今日在台北小巨蛋點燃戰火，女子組頭號種子永仁高中首節雖取得15分領先，卻在後三節找不到三分線準星，以64：67落敗，永仁在4強首戰的不敗之身宣告遭破，南山是自104學年度南湖高中後，女子組第2支完成老四奇蹟的隊伍。

上屆亞軍永仁首節就展現問鼎隊史第3冠的氣勢，單節投進3顆三分球，最多取得15分領先，不過，當永仁將先發換下後，南山趁勢縮小比分差距，首節南山以17：25落後。

永仁在第二節找不到準星，單節出現離譜23投4中，包括三分球9投皆墨，頭號禁區大將吳瑋茹還在上半場吞下4次犯規。南山靠著主力中鋒陳雅彤及替補出發的李盈潔、吳明臻都拿5分，永仁半場僅38：36領先。

易籃後，南山高一菜鳥陳昱潔進帳6分，率隊打出11：4攻勢，最多取得5分優勢，不過永仁靠著吳瑋茹、林佳蓉聯手取分，且林佳蓉一人連拿7分，回敬一波9：0，以54：53領先進入第四節。

永仁在末節初就被南山超車，並在最後1分13秒靠著李吟娸飆進三分球，領先永仁達7分，不過，永仁並未放棄希望，林佳蓉在36.29秒三罰全進，僅落後3分，無奈主控方曉晴最後一擊遭封，無緣追平戰局，痛失冠軍戰門票。

陳昱潔11分、陳雅彤8分、吳明臻12分、李吟娸14分、李盈潔8分，至於女子組上次出現「以下犯上」案例，為104學年度南湖65：47氣走滬江高中，南山此仗譜出老四奇蹟，明日冠軍戰將迎接滬江、普門中學之間勝隊。

南山是自104學年度南湖高中後，女子組第2支完成老四奇蹟的隊伍。（資料照）

南山是自104學年度南湖高中後，女子組第2支完成老四奇蹟的隊伍。（資料照）

南山是自104學年度南湖高中後，女子組第2支完成老四奇蹟的隊伍。（資料照）

南山是自104學年度南湖高中後，女子組第2支完成老四奇蹟的隊伍。（資料照）

南山是自104學年度南湖高中後，女子組第2支完成老四奇蹟的隊伍。（資料照）

南山是自104學年度南湖高中後，女子組第2支完成老四奇蹟的隊伍。（資料照）

南山是自104學年度南湖高中後，女子組第2支完成老四奇蹟的隊伍。（資料照）