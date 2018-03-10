LOL》閃電狼吞本季首敗 G-Rex Gaming上演甜蜜復仇

GRX成功讓閃電狼嚐到本季首敗。（取自Garena esports flickr）

〔記者陳耀宗／台北報導〕《英雄聯盟》2018 LMS春季賽至今唯一未嘗敗績的就是閃電狼，但在昨（9）日對上聯盟第二的GRX，這次GRX展現絕佳營運，加上第二局PK搶下關鍵巴龍，成功以2-0擊敗閃電狼，也報了二月初被橫掃之仇，賽後GRX戰績攀升至七勝二敗，閃電狼則是八勝一敗。

第一局選角。（取自Garena）

首局雙方展現LMS頂尖營運，閃電狼率先三人夾殺賽恩，擊殺數破蛋，但GRX也在河道一波會戰反守為攻，成功掌握地圖物件，又成功執行一波塔殺推展邊線，再靠著流暢轉線累積推塔數，27分鐘GRX抓到閃電狼開戰失誤打出三殺，輕鬆取得巴龍並靠著加持砲車橫掃兩路兵營，隨即從上路打進閃電狼主堡塔，毫無抵抗能力的閃電狼在32分鐘落敗。

賽後，GRX全員發揮平均，賽恩及塔莉雅輸出均達16K，遠遠高出閃電狼最高的剎雅12K，經濟從17分鐘後就沒再落後，一路擴大，單局MVP交給操作雷歐娜打出1殺1死11助攻的Koala。

第一局賽後數據。（取自Garena）

第二局選角。（取自Garena）

第二局閃電狼想在 BP智取選擇以雷茲走上，壓制GRX吶兒打坦意圖，開局防範歐拉夫跑線支援，但PK吶兒不需支援便能單殺雷茲，閃電狼隨即集結下路塔殺，卻被GRX佈眼識破成功換頭。前期雙方打得僵持，直到26分鐘閃電狼在野區收下歐拉夫後開吃巴龍，重擊卻下早反讓吶兒偷到巴龍，風向逆轉，GRX先是打進高地，又趁視野優勢接連拿下巴龍與遠古巨龍，少了兩員的閃電狼無力阻擋，就在39分鐘落敗。

本場閃電狼以直落二落敗，同時也是本季首敗，賽後數據可以看出，GRX後期經濟攀升起點就是PK偷下首條巴龍後，也成為本場最重要轉捩點，儘管Betty伊澤瑞爾打出36.2K，仍無法幫助隊伍獲勝，單局MVP自然是交給搶下關鍵巴龍的PK吶兒。

第二局賽後數據。（取自Garena）