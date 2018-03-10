LOL》打贏閃電狼就有錢！ GRX Koala：Toyz用獎金鼓勵我們

打敗閃電狼後，GRX戰績攀升到七勝兩敗。（取自Garena esports flickr）

〔記者陳耀宗／台北報導〕儘管首輪被閃電狼橫掃輸掉比賽，但G-Rex Gaming成功在9日的《英雄聯盟》LMS春季賽上演王子復仇記，同樣以2-0橫掃對手，也讓戰績攀升到七勝兩敗。賽後，GRX輔助選手Koala受訪表示，能夠打敗第一名的隊伍，對團隊信心都會比較好，他還笑說，教練Toyz用獎金鼓勵他們，只要打贏就有獎金。

首局最讓大家驚豔的選角或許就是「雷歐娜」，談到雷歐娜搭配崔絲塔娜如何應對剎雅銳空組合，Koala說，崔絲塔娜的W比較能防止銳空的W，而雷歐娜可以先用大絕逼出剎雅的大絕，剎雅如果沒大的話會比較難輸出，雷歐娜會比較有優先權。

現場主持人Jessie也問，閃電狼一向是下路打出優勢為戰術核心，本場GRX是如何限制Betty與蛇蛇的發揮？Koala表示，對面很會打線，中野也容易入侵到中下野區，隊伍前期沒有爆裂就是靠著佈置好中下視野並盡量避戰。

第二局選角發現閃電狼要以雷茲打上路，Koala說，當時Toyz說中路卡莎碧雅還是可以打塔莉雅，再盡量用中野去幫助上路PK不要爆線，但PK自己也打出優勢。

本場PK無疑是致勝功臣，成功在隊伍少了打野情況下隻身進場偷下巴龍。對此，Koala笑說，其實PK剛偷到巴龍時大家沒有反應，都在專心打會戰，「然後PK就很開心說我偷到巴龍了」。

最後，Koala也特別稱讚打野選手baybay打得不錯，「他從頭到尾都在講『我有一顆CARRY的心』，今天感受到了，他打野沒有那麼腦衝。」