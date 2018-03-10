SBL Live》富邦多點開花 末節狂攻31分擊退裕隆

第1節 第2節 第3節 第4節 總分 富邦 26 17 18 31 92 裕隆 22 17 21 21 81

富邦勇士塞勒（右）跳起拋投。（記者陳志曲攝）

第四節

第四節，周柏臣單打得手，裕隆反超1分。但賽勒馬上在籃下還以顏色。暫停過後，賽勒在籃下放進2分加上洪志善的三分球，富邦取得4分領先。隨後洪志善再度投進三分球，富邦73：67暫時領先。暫停過後，胡凱翔投進3分球加上兩罰全中，裕隆落後3分。但賽勒馬上完成三分打，富邦回到6分領先。隨後林書緯與胡凱翔互飆3分，雙方5分差。比賽剩下1分09秒，呂政儒2罰皆墨，加上賽勒與林書緯連轟4分，富邦10分領先。最後裕隆反攻無力，終場以92：81擊敗裕隆。

富邦勇士張伯維（左）進攻籃框遭對手封阻。（記者陳志曲攝）

第三節

第三節，雙方你來我往，裕隆一波6：1攻勢追到剩下1分差。但洪志善、張伯維很快回敬2顆三分球。呂政儒也不甘示弱連續投進3顆三分球，裕隆落後2分。暫停過後，蔡文誠完成3分打。第三節末段，胡凱翔與李德威連攻4分，加上壓哨球，第三節結束裕隆以60：61僅落後富邦1分。

第二節

第二節，富邦一波7：2攻勢將比分拉開成33：24。暫停過後，洪志善投進3分球，富邦12分領先。但奈維爾連攻4分將分差縮小至6分。林書連續投進2顆中距離加上2罰全中，富邦仍維持10分領先。但柯旻豪、周士淵、奈維爾連拿7分，裕隆落後3分。隨後賽勒2罰1中，裕隆落後4分。第二節結束，富邦以43：39領先裕隆。

第一節

首節一開賽，賽勒率先在籃下連續放進4分。但胡凱翔、呂政儒馬上回敬2顆三分球。隨後林韋翰投進中距離，裕隆仍落後2分。暫停過後，賽勒完成3分打，富邦6分領先。比賽剩下3分15秒，張宗憲2罰全中，富邦8分領先。首節末段，呂政儒投進3分球，裕隆追到剩3分。但張宗憲、林書緯連攻4分，分差仍維持在6分。隨後呂政儒3罰2中，首節結束，富邦以26：22領先裕隆。