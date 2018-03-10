電競》防仇恨言論、違規散布 OWL官方公告3選手1教練遭懲處

xQc在OWL場外言行似乎總是比場內表現引人關注，這次他「又」被禁賽了。（暴雪娛樂提供）

〔記者陳耀宗／綜合報導〕《鬥陣特攻》職業電競聯賽目前進入第二階段第三週賽程，官方也緊盯選手及教練團言行以維持聯賽規章，昨（9）日官方釋出新一波懲處名單，包括達拉斯燃料隊xQc、Taimou、洛杉磯勇士隊Silkthread、休士頓法外者隊教練TaiRong都受罰，其中xQc由於已經是二度受罰，處以罰金外加禁賽四場規定。

根據官方公告，Taimou因使用歧視同志的字句，觸犯官方紅線，遭罰1000元美金，這是起因於今年初他被ESPN記者發現在Twitch使用歧視同志字句，儘管當事人隨即道歉，但仍舊逃不過官方懲處。

TaiRong則是拿「廣島核彈」作為玩笑對象，事發後他被正式警告，隨後才正式公開致歉並捐錢給廣島和平文化基金會。Silkthread犯行為被抓到共用帳號，同樣處以1000元美金懲罰。

xQc在OWL場外言行似乎總是比場內表現引人關注，日前他在第一階段賽事才因對公開宣布出櫃的休士頓法外者隊選手Muma發表恐同言論，同時遭聯盟與隊伍禁賽。這回他再因OWL直播串流帶到黑人主播時反覆地使用「種族貶低」表情符號，累犯的他這次被處以4000元美金與禁賽四場規定，自3月12日算起。

官方文末指出：「任何OWL一份子使用或散布仇恨、種族主義或歧視性言論、攻擊性梗都不可被接受的。所有成員都應該意識到他們發言影響的重要性。」同時，官方也說，它們承諾於建立一個歡迎和包容所有選手及球迷的社群，希望可以透過這些紀律處分表明他們努力的嚴肅態度。