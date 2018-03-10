HBL》南山吳沛嘉帶傷上拚到倒地 能仁險勝明和松山爭冠

能仁以1分力退南山，再度闖進男子組冠軍戰。（記者林正堃攝）

〔記者林岳甫／台北報導〕106學年度HBL高中籃球聯賽男、女甲級4強，昨在台北小巨蛋點燃戰火，壓軸登場的能仁家商、南山高中在本季開打前，就被視為奪冠兩大熱門，想不到這回得提前分勝負，南山雖在第四節雙位數落後，推出「秘密武器」205公分中鋒吳沛嘉，卻僅短暫取得1次領先，最終能仁以66：65險勝南山，自102學年度後，再度闖進男子組冠軍戰，能仁明天和松山高中拚最終冠軍。

南山主控陳又瑋延續8強的強勢進攻，這回在上半場進帳16分，隊長張鎮衙挹注11分，不過，能仁多點發揮，丁冠皓11分、林彥廷11分、高承恩8分，主控谷毛唯嘉繳出6分、8助攻，更是串聯球隊攻勢的功臣，能仁半場結束以39：34領先。

南山陳又瑋攻下26分。（記者林正堃攝）

谷毛唯嘉。（記者林正堃攝）

易籃後，南山竟被能仁拉出一波8：2攻勢，反倒陷入11分落後，且陳又瑋、張鎮衙僅拿4分，導致三節打完仍以45：55落後。末節，南山落後至12分時，決定把中鋒吳沛嘉推上陣，果然打出一波反撲氣勢，甚至還取得領先，但他在2分31秒，似乎已經撐到頂點，直接倒在場上，但他休息不到2分鐘，又在1分03秒重返火線。

南山吳沛嘉帶傷上場。（記者林正堃攝）

南山吳沛嘉忍痛上場，沒能幫球隊逆轉。（記者林正堃攝）

南山最後9.5秒落後1分，還有一波攻擊機會，交給全場手感最火燙的陳又瑋，但他上籃並未造成犯規，卻無法換到裁判哨音，最終能仁重返冠軍戰，明和松山搶奪最終冠軍，南山將與東山爭季軍。

能仁「阿美族彈簧腿」林彥廷17分，丁冠皓16分、陳范柏彥11分、高承恩11分、谷毛唯嘉10分。南山部分，陳又瑋26分、7籃板與6抄截；張鎮衙13分、魏佳豪6分，吳沛嘉3分、4籃板。

林彥廷。（記者林正堃攝）

陳又瑋最後一擊失手。（記者林正堃攝）

南山吳沛嘉忍痛上場，沒能幫球隊逆轉，賽後淚流滿面。（記者林正堃攝）