現場直擊》達比修難忘鋒恰 「敲我全壘打那個」

曾仁和和達比修有的互動超好，引來日媒好奇訪問。（特派記者郭羿婕攝）

〔特派記者郭羿婕／美國亞利桑那梅薩報導〕2007年亞錦賽，彭政閔、陳金鋒接連棒打日本隊強投達比修有，已經成為台灣隊經典；其實對達比修而言，這兩位台灣強打也令他十分難忘。

達比修來到小熊的第一天，就與「土虱」曾仁和聊到陳金鋒，主動問「Chen」還在打球嗎？曾仁和還沒意識到這是誰，達比修又說「打我全壘打那個」，土虱馬上回答：「沒有，他退休了，不會再對到，不用怕不用怕！」

曾仁和受訪時開玩笑要達比修別怕，主要是因為2007年亞錦賽，台灣隊第三棒彭政閔先從達比修手中敲出一壘安打，突圍後，當家四棒陳金鋒再補上2分砲，至今仍令台灣球迷回味無窮。

恰好彭政閔昨隨中信兄弟到小熊春訓基地進行熱身賽，曾仁和與達比修聊到台灣球隊來美國，達比修也主動問：「Peng（彭）有來嗎？」「他有安打嗎？」

曾仁和曾到中信兄弟熱身賽探班敘舊，跟偶像彭政閔合照超開心。（特派記者郭羿婕攝）

當曾仁和提到彭政閔的反方向攻擊，達比修立刻附和：「對！我記得他都打反方向。」他對恰式打法印象深刻，還另外問了中信二軍總教練林威助的近況，因為以前對戰過，覺得林很強；兩人也聊到陳偉殷與曾仁和的季前訓練，而陳偉殷、達比修分別是2009年日職央聯、洋聯防禦率王。

達比修加盟小熊後，與曾仁和互動非常好，意外讓台日好手又有了連結。達比修在隊上較安靜，和其他隊友不是很熱絡，卻總是會主動找曾仁和聊天談笑，也堅持要跟土虱一起傳接球，連日本媒體都好奇兩人每天聊什麼，直接找土虱訪問。

達比修有和小熊球團總裁艾普斯坦閒聊。（特派記者郭羿婕攝）

曾仁和。（特派記者郭羿婕攝）

達比修有。（特派記者郭羿婕攝）