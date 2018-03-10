SBL》時代的眼淚 富邦辦引退式促成「三民五虎」合體

富邦今天為吳永仁、柳昇耀與魏維舉辦引退式。（記者陳志曲攝）

〔記者卓佳萍／新北報導〕富邦勇士本週於新莊體育館舉辦主場週，富邦今天出戰裕隆，中場休息時舉辦吳永仁、柳昇耀與魏維的引退式，身為三民五虎的吳永仁，昔日隊友們田壘、莊曉文、李奇勳、周士淵到場祝賀，五人合體場面難得。

三民五虎是HBL歷屆最強悍的組合之一，目前僅剩兩位球員為現役，CBA田壘、SBL裕隆周士淵目前仍是選手身分，莊曉文從台銀籃球隊退役，李奇勳則轉職成為美髮師，吳永仁目前是富邦隊助理教練。

今天因富邦舉辦引退式意外促成「三民五虎」合體，「籃球博士」鄭志龍則擔任引退式引言人，揭開活動序幕。

富邦勇士幫吳永仁（中）舉行退休儀式，昔日三民五虎莊曉文（左一）、李奇勳（左二）、田壘（右二）與周士淵（右一）再次聚首。（記者陳志曲攝）



魏維表示，感謝富邦、台灣大，與目前悍將的同事、家人與朋友，有你們，我今天才能站在這裡，柳昇耀也說，感謝富邦球團與教練一路以來的照顧，以及過去裕隆給他機會踏入SBL。

吳永仁表示，在籃球這條路上，我不是很優秀的球員，但很幸運、幸福，有很棒的家人，陪伴我經歷大小戰役，見證我的每一個時刻。

至於三民五虎齊聚一堂，吳永仁形容他們是最強「神隊友」，他開玩笑說，其實那時最神的是我，他話鋒一轉，很開心跟大家一起拿冠軍，因為從高中畢業後就沒拿過金盃。

富邦勇士幫魏維（左起）、吳永仁與柳昇耀舉行退休儀式。（記者陳志曲攝）



魏維退休。（記者陳志曲攝）



柳昇耀退休。（記者陳志曲攝）



吳永仁退休。（記者陳志曲攝）



富邦勇士幫魏維、柳昇耀與吳永仁舉行退休儀式，三人親友出席。（記者陳志曲攝）

